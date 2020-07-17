«Всем остальным все равно»: Хромченко высказала мнение о подделках и репликах брендовых вещей

Телеведущая, стилист-имиджмейкер Эвелина Хромченко для многих телезрителей давно является путеводной звездой в мире моды и стиля. В программе «Модный приговор» фэшн-эксперт регулярно дает советы не только героиням шоу, но и всем интересующимся, о том, как правильно компоновать и расставлять акценты в наряде и что именно следует считать трендом.

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А вот в отношении реплики и подделок знаменитых брендов Эвелина Хромченко категорична. Впрочем, как и остальные звездные стилисты. Соведущая Надежды Бабкиной и Александра Васильева уверена, что носить фейки – это вредить в первую очередь самому себе. Об этом она поведала подписчикам в Instagram.

«Считаю, что покупать и носить подделки — бессмысленный расход денег и репутации. Те, кого рассчитывают впечатлить этой обновкой, все равно поймут, что это подделка. А всем остальным все равно. Поэтому лучше проявить вкус и купить доступную по цене обновку от молодого дизайнера», — рекомендует Хромченко.

Не так давно Эвелина Хромченко дала ценные советы по макияжу обладательницам очков. Стилист подчеркнула, что мейк-ап глаз отчасти должен быть гротескным.