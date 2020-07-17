«Трендовый образ»: невестка Орбакайте похвасталась длинными ногами, облачившись в ультракороткое платье-пиджак

Жена Никиты Преснякова, модель Алена Краснова после отмены самоизоляции вернулась к работе. Девушка соскучилась по съемкам и с удовольствием участвует в фотосессиях. Совсем скоро невестка Кристины Орбакайте отправится на отдых в Сочи, куда этим летом устремились многие отечественные селебрити.

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Накануне Краснова приняла участие в очередной съемке. Модель сообщила, что согласилась на авантюру друга-блогера для его контента в TikTok. Для дефиле и позирования невестка Орбакайте облачилась в ультракороткое платье-пиджак, подпоясавшись ремнем.

Мы попросили стилиста Анастасию Пахолкову прокомментировать аутфит жены Преснякова.

Фэшн-эксперт отметила, что Краснова в очередной раз продемонстрировала безупречный вкус в выборе наряда.

«Атласный пиджак ультракороткой длины выгодно подчеркнул длину ног и миниатюрность девушки. Трендовый образ дополнен мюлями Bottega Veneta, дуэтом цепочек и роковой красной помадой, что в разы повысило градус женственности и сексапильности, обойдя пошлость стороной. Кстати говоря, такой пиджак, не стесняясь, берем в шкафу бойфренда и не сознаемся ему, чтобы как можно дольше (пока обладатель не заметит пропажу) создавать и демонстрировать миру свои стильные луки», — отметила Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.