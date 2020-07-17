«Волосы как у Рапунцель»: Асмус нарядила шестилетнюю дочь в кукольное платье с кружевными вставками

Наследница актрисы и резидента Comedy Club Гарика Харламова унаследовала от мамы хороший вкус в одежде.

Кристина Асмус нарядила шестилетнюю дочь в нежнейшее кукольное платье с кружевами на подоле. Напомним, Настя родилась в браке актрисы с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым в январе 2014 года. Когда малышка немного подросла, звездная мама завела для дочери отдельный аккаунт в Instagram – в нем Кристина некоторое время делилась фотографиями растущей Настеньки.

Сейчас Асмус предпочитает периодически делиться новыми фотокарточками в личном профиле. Правда, после появления новости о разводе с Гариком, Настя стала чаще мелькать в микроблоге отца.

На днях же Кристина вышла с малышкой на прогулку по парку. В честь солнечного дня сама Асмус нарядилась в серый брючный комплект с брюками-дудочками и укороченным белым топом.

Настя же предстала на фотографии в шикарном летнем платье белого цвета с кружевными вставками на поясе и оторочкой на подоле. Длинные волосы наследницы Кристина оставила распущенными, сделав лишь маленькую опоясывающую голову косичку.

Настенька удостоилась комплиментов от поклонников мамы. «Совсем уже большая», «Мамина дочка», «Волосы как у Рапунцель», «Солнышко прекрасное», «Она у вас просто волшебство», «Тоже актрисой будет!», «Дай Бог тебе, солнышко, самого большого счастья», — писали они.