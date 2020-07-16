«Модный цветочек»: Лиза Галкина дома предстала в спортивном стиле

Шестилетняя Лиза Галкина в спортивных брюках с лампасами пообщалась с отцом и братом. Объемному гардеробу ребенка может позавидовать любая модница: так, в коллекции девочки есть самые трендовые кюлоты, джинсы скинни, платья различной длины и фасона. Недавно фурор среди аудитории вызвало чудесное перевоплощение Лизы в знаменитую маму: тогда Галкина примерила на себя широкополую шляпу и свободное платье в стиле Пугачевой.

Пока же на улице стоит достаточно теплая погода, Гарри и Лиза щеголяют в легких штанишках и футболках. Так, на кадрах, обнародованных Максимом, дошкольница появилась в черной футболке с принтованными надписями на рукавах и спереди и в спортивных джогерах с цветастыми лампасами по бокам. Гарри был созвучен сестре в цветовой гамме – юноша появился в полностью черных спортивных штанах и тонкой водолазке с 3D-рисунком без воротника.

В Сети дуэтный вариант оценили сполна. «Лиза как всегда – модный цветочек», «У Гарика стрижка класснючая», «Ну какие же милашки», «И кому же такая принцесса в жены-то достанется?», «Я бы хотела быть няней таких прекрасных созданий», «Гениальные и очень смешные – Гарри и Лиза», — высказались люди.