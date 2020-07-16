«Нелепо»: Бузова в бомбере и «куцых» джоггерах произвела неоднозначное впечатление на стилиста

Имиджмейкер Анастасия Пахолкова заметила, что если «верх» выглядит круто, то к «низу» есть вопросы.

Певица и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова меняет наряды как перчатки. Ежедневно девушка предстает в самых разных образах, становясь для многих фанаток вдохновением и иконой стиля.

Но и у модной Ольги Бузовой тоже бывают промахи. Например, в новом видео певица хвасталась новым костюмчиком из атласа, состоящим из бомбера и джоггеров.

Легкий черный с растительным принтом наряд пришелся по вкусу подписчикам звезды. А вот у имиджмейкера насчет аутфита теледивы другое мнение.

«Атласный костюм, который продемонстрировала у себя в профиле «Инстаграм» Ольга Бузова, назвав его стильным, весьма неоднозначен. Комплект, состоящий из куртки-бомбера и джоггеров, громко заявляет о принадлежности к спортивному стилю. И если «верх» актуален и комплектуем со многими элементами гардероба: юбками мини и миди, джинсами и подобными брюками с манжетами, то к «низу» есть вопросы. Невнятная длина штанин, выглядящая нелепо, и их недостаточный объем — то, из-за чего образ выглядит куце. Кроме того, выбранный Ольгой топ, потерял авторитет на модном поприще. На замену ему пришли подобные, но без кружевных вставок», — экспертно заметила Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.