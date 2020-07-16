«На пацаненка похожа»: Бузова сменила облегающие вещи на черный костюм оверсайз

Ольга Бузова на время изменила своему привычному стилю и облачилась в черный костюм оверсайз. Поклонники привыкли видеть поющую телеведущую в самых откровенных нарядах. Тот факт, что Ольга сознательно не носит бюстгальтер, Бузова не скрывает. В откровенном разговоре с Кадони она однажды подметила, что для нее отсутствие верха — хороший способ привлечь внимание к своей груди.

На этот же раз Бузова решила на время отказаться от приталенных силуэтов и примерила на себя безразмерную черную тунику с коротким рукавом и символами в виде собственных инициалов. Комплектом для верха послужили черные шорты с бахромистым срезом снизу. Комбинацию из вещей Ольга создала вместе с собственными дизайнерами в рамках авторской линейки.

Стоит отметить, что новый look понравился далеко не всем фанатам Ольги. Некоторые заявили, что не наденут ничего подобного: «На пацаненка похожа», «Костюм просто трэш», «Такое даже дома надеть стыдно», «Совсем не мой вариант», — высказались они. Нашлись и те, кому одежда от Бузовой пришлась по душе: «Что за красота», «Бузова как всегда на высоте», «Стильненько», «Тени-глиттер – это ваша изюминка», — высказались они.