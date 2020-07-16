«Какие красивые бедра!»: дочка Веры Брежневой блеснула «аппетитными» формами в мини-бикини

Вера Брежнева провела весь карантин в особняке с мужем Константином Меладзе и младшей дочкой от прошлых отношений, Сарой. Певица наслаждалась редким случаем, когда может просто побыть с семьей и отдохнуть. Также у нее есть старшая дочка Соня Киперман от первого брака. Девушка живет в США, где учится не первый год. В феврале артистка виделась с наследницей, когда была на гастролях.

19-летняя наследница певицы обитает в Лос-Анджелесе. Еще недавно она загорала у бассейна, а теперь поделилась свежими достаточно откровенными фото. Соня устроила себе отдых: девушка позировала в трендовом купальнике из сжатой ткани шоколадного цвета. Киперман изогнула спину, показав соблазнительные изгибы, плоский живот и изящные бедра. Дочка Брежневой томным взглядом смотрела в камеру.

Еще недавно у девушки были пышные формы, но теперь она продемонстрировала стройную фигуру. Поклонники пришли в восторг от красоты юной наследницы Веры. «Очень красиво», «Какие красивые бедра!», «Хороша», «Невероятная», «Wow шикарная», «Невероятная фигура», «Круче мамы», «Вот это копия Брежневой», «Кому-то повезет. Аппетитная такая», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что сердце Сони несвободно. Она встречается с молодым человеком по имени Мэтт Кэннон. Скорее всего, влюбленные познакомились в США. Они утраивают романтические поездки и обмениваются трогательными фото.