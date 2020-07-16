«Вот такие перемены»: Валерия в оранжевом приталенном жакете позировала на летней террасе ресторана

Певица все чаще отходит от выбранного ею молодежного стиля в сторону классики.

Певица Валерия следит за своей фигурой и даже в самоизоляции не прекращала тренировки. По замечанию супруга звезды, Иосифа Пригожина, исполнительница целыми днями только и делала, что занималась: качала пресс, проводила кардио- и силовые нагрузки, а также практиковала йогу.

Усилия звезды вознаграждаются сполна — 52-летняя Валерия обладает невероятно стройной фигурой, выглядит очень молодо и поражает цветущим видом. И стиль в одежде знаменитость выбрала соответствующий — поклонники часто видят свою любимицу в молодежных или спортивных аутфитах.

Но с отменой самоизоляции и других ограничений, вызванных пандемией коронавируса, звезда все больше предпочитает выгуливать романтичные или деловые наряды. Например, как в этот раз: Валерия отправилась в свет в ярком приталенном жакете на террасу ресторана.

«Как я люблю московское лето и завтраки на террасах. Хотя чаще всего завтракаю дома, но начинать день на свежем воздухе с чашечкой ароматного кофе — особенная радость. Теперь это можно сделать даже в ресторанах, которые раньше, до пандемии, до обеда не открывались — вот такие перемены», — порадовалась певица.

Образ звезда дополнила лаконичным аксессуаром – стильной золотой подвеской-медальоном и крупной цепью.

Ранее мы писали, как Валерия грамотно смиксовала в одном образе и спортивный, и романтический стили, чем вызвала восторг стилиста.