«Как предмет мирового искусства!»: Топурия впечатлила стилиста футуристичным нарядом

Имиджмейкер Анастасия Пахолкова отметила, что подобный аутфит вполне жизнеспособен для выходов в свет. И остаться незамеченной у его обладательницы не будет шансов.

Солистка группы «А-Студио» Кети Топурия недавно совершила модный промах, выбрав кожаное мини-платье черного цвета. Дизайнер одежды Сергей Никулин не впечатлился аутфитом звезды, назвав такой предмет одежды летним антитрендом. По его мнению, наряд не подходит для +30 градусов. Но то, что на фигуре Топурии облегающее мини смотрится эффектно, спорить не стал.

На этот раз девушка, которая, кстати, имеет собственный бренд одежды, предстала в необычном комплекте: белый топ и широкие брюки в пол, на которых акцентным элементом стала удлиненная деталь пояса контрастного цвета. Мы попросили оценить выбранный Топурией наряд имидж-стилиста Анастасию Пахолкову. Эксперт подчеркнула, что комплект на певице отсылает к мегапопулярному направлению в стиле — футуризму.

«Кети Топурия как предмет мирового искусства! Безупречная фигура певицы идеально подчеркнута авангардными линиями костюма.

Замысловатый крой, контрастная вставка, жесткие устойчивые элементы изделия и очевидная геометричность — явные признаки укрепившегося в числе трендов футуризма.

Образ Кети с одной стороны нереален, учитывая его принадлежность к вышеназванному стилю в одежде, он явно разрушает традиционное восприятие подобных костюмов, с другой же — он весьма реален и носибелен, особенно в летний период, поскольку в нем есть черты привычных нам деловых комплектов, а именно та самая структурированность и лаконичность», — отметила Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.