Любовь Аксенова сменила имидж и предстала с симпатичными кудряшками в укороченном топе

Звезда второй и третьей части сериала «Мажор», где она блистательно сыграла Катю Игнатьеву, Любовь Аксенова в Instagram удивила своих подписчиков сменой имиджа. Известная актриса предстала с симпатичными кудряшками. На звезде можно увидеть укороченный топ на голое тело.

«Раз, два и грациозный выход из кадра». Любовь Аксенова

«Что у вас с волосами? Мы вас не сразу узнали!» «Я вас с Зиверт перепутала», «Красотка. Тебе очень идет. Ты словно после бассейна попала под дождь», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Любовь Аксенова замужем с 2013 года за продюсером и режиссером Павлом Аксеновым. Их отношения развивались очень стремительно. В брак они вступили буквально через три месяца после знакомства.

Добавим, что Любовь Аксенова считается одной из самых сексуальных российских актрис. В прошлом году в рейтинге мужского журнала «Максим» она, к примеру, заняла почетное второе место. Также в прошлом году она стала самой популярной актрисой года по версии портала «Кино-театр. ру».