«Добавляет роскоши и изыска»: Литвинова выбрала широкополую шляпу с золотым напылением

Рената Литвинова давно стала иконой стиля для поклонников. Даже на карантине она регулярно пополняла свой гардероб. К слову, 53-летняя актриса обладает стройной фигурой и моложавым видом. Она любит облачаться в платья макси и элегантные костюмы, подчеркивающие изгибы ее тела. А вот увидеть артистку в купальнике — большая редкость. Но не исключено, что скоро она окажется на пляже, так как на днях предстала в легком белом платье, а теперь похвасталась новым головным убором.

Литвинова решила продемонстрировать плетеную широкополую шляпу с золотым отливом. Актриса накрасила губы алой помадой и медленно поворачивала голову на камеру, демонстрируя всю красоту образа. Шляпа имела черную ленточку, которая сочеталась с нарядом знаменитости. Рената предстала в образе светской дамы.

«Золотая „шляпа-миникорона“ всем не дает покоя», — написал она.

Поклонники были сражены красотой актрисы и ее головным убором. «Мне не дает покоя Ваш овал лица. Это совершенство», «Это надо уметь носить. У вас это хорошо получается», «Ну что за богиня», «Прелестная Рената… выглядите божественно!», «Вот это круто», — прокомментировали пост подписчики.

А для портала Teleprogramma.pro оценила образ актрисы стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Роскошная широкополая шляпа в модном ретростиле, который идеально подходит стилистическому типажу Ренаты Литвиновой. Она подчеркивает ее сложно-романтическую составляющую, ее женственность и утонченность. Шляпа не просто в ретростиле, а с асимметрией в крое, что является модным трендом и декорирована бантом, который также фаворит среди декоративных элементом в этом году. Объемные поля шляпы подчеркивают хрупкость Ренаты. Вообще, такие широкополые шляпы, закрывающие плечи, подходят далеко не всем, а обладательницам высокого роста, стройной фигуры и длинной шеи, чем и обладает Рената Литвинова», — высказалась эксперт. «Шляпа спокойной натуральной расцветки, но с золотым напылением, что добавляет роскоши и изыска, но акцент все же, на форме шляпы и благородном овале лица с флером загадочности», — добавила Лариса.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.