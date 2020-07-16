«Приготовила завтрак»: Хилькевич запечатлела подросшую дочку в пышном платье из фатина

Анна Хилькевич в свое время стала знаменита благодаря сериалу «Универ». Девушка сыграла Марию Белову, с которой теперь ее многие ассоциируют. А актриса продолжает строить карьеру, снимаясь в других проектах. Также она стала счастливой мамой. Уже почти пять лет девушка счастлива с бизнесменом Артуром Волковым. У пары подрастают две дочери: четырехлетняя Арианна и Мария, которой скоро исполнится два года. Первое время она скрывала лица малышек, но теперь с радостью публикует фото с ними.

Всю самоизоляцию Хилькевич с семьей провела в загородном доме. Она сначала наблюдала за тем, как ее старшая дочка учится онлайн, но в итоге отказалась от этой затеи. Актриса отметила, что для таких маленьких детей подобные занятия на расстоянии бессмысленны. Девушка стала сама заниматься с Арианной. А на днях она похвасталась достижением девочки. С утра Анна обнаружила, что кроха накрыла на стол. Она впервые приготовила всем завтрак.

Похоже, что это событие стало для девочки праздником. Она встретила маму в пышном платье с золотым верхом и бирюзовой юбкой из фатина.

«Ариаша тут недавно впервые встала раньше всех, спустилась вниз и… приготовила всем «армянский замок», если вы не знали, как армянские завтраки выглядят — то теперь знаете, но если честно, это было ужасно приятно. Несмотря на эти шоколадные брызги по всему столу», — поделилась звезда.

Она увидела на столе тарелки, по которым был разложен йогурт. Некоторые капли попали на стол.

«Это что такое? Покажи мне. В семь утра приготовила завтрак!» — дивилась Хилькевич.

Поклонники похвалили малышку. Многие также оценили ее наряд. «Как замечательно, что вы не ругаете ребенка! Многие родители давно бы в угол поставили за эти брызги и такой завтрак», «Какая прелесть! Растет хозяюшка», «Прекрасные дочки у вас», «А главное, нарядилась», «Принцесса завтрак делала», «Какая классная», «Похожа на маму», — прокомментировали пост подписчики.