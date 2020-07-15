«Прекрасно приживется в моем гардеробе»: Рудова похвасталась новой сумкой Louis Vuitton

Наталья Рудова является одной из самых красивых отечественных актрис. При этом девушка предпочитает скрывать свою личную жизнь. Недавно она дала откровенное интервью, в котором призналась, что получает подарки от мужчин, но и сама хорошо зарабатывает, но порой ей жалко тратить день на брендовые сумки. И если раньше в магазине блондинка оставляла около 40 тысяч рублей, то теперь позволяет себе купить пальто за 250 тысяч рублей.

Рудова не скрывает, что регулярно пополняет гардероб. Ее новая квартира почти полностью состоит из скрытых шкафов. Она хвасталась коллекцией и очков, и босоножек, и кроссовок. Не удивительно, что на день рождения ей подарили много вещей. 37 лет ей исполнилось 2 июля, но до сих пор актриса распаковывает подарки. На этот раз она на глазах поклонников достала из упаковки миниатюрную сумку Louis Vuitton. К слову, стоит такая сумка не меньше 35 тысяч рублей.

«Ааа, спасибо, моя хорошая», — восхитилась девушка. «Спасибо за такую нежную и красивую вещь. Подарочки на день рождения еще подъезжают», — добавила она.

После этого Наталья примерила белоснежный спортивный костюм. Объемные брюк и и толстовка скрыли фигуру актрисы.

«Смотрите, какой Nike крутейший, у меня новый костюмчик. Все, кто меня знаю, знают, что я обожаю костюмы белого цвета! Я думаю, он прекрасно приживется в моем гардеробе,» — похвасталась звезда.

Напомним, что в последнее время Ксения Бородина, Ольга Бузова и другие модницы покупают не только сумки, но и трендовые босоножки с квадратным мысом, которые стали хитом этого лета.