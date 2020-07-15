«Поддержала сразу два тренда»: Нюша выбрала трикотажный костюм оверсайз, чем привлекла внимание стилиста

Певица Нюша недавно сменила цвет волос на более яркий и молодежный. 29-летняя звезда предпочла своему блонду акцентные морковные и розовые локоны, чем привела в восторг большинство своих поклонников.

А вот своему стилю в одежде Нюша не изменяет. Знаменитость выбирает свободные наряды, которые в повседневной жизни уже давно являются ее визитной карточкой. Певица выбрала модный трикотажный костюм с необычным принтом.

Мы попросили прокомментировать аутфит звезды стилиста Анастасию Пахолкову. Эксперт моды отметила, что исполнительница отдала дань моде как в плане стиля, так и в плане экологичности.

«Сейчас на пике популярности комплекты из плотного трикотажа. На певице брюки и худи бренда Pangaia, немного разных по насыщенности оттенков, приятных глазу. Такой прием заставил сфокусировать взгляд и порассматривать образ детальнее. В целом отличный наряд для прогулок, пикников в прохладу. Певица, надев этот костюм, поддержала сразу два тренда: на подобные изделия из трикотажа и на экологичность, ведь в именно рамках всемирного эко-движения многие бренды стали практиковать ресайкл, создавая одежду из переработанных материалов. Браво, Нюша!» — похвалила звезду эксперт Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.