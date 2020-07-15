«Хороша»: Лобода в платье-халате на голое тело блеснула изящными ножками на Миконосе

Певица перед отъездом опубликовала соблазнительное фото, подразнив не только поклонников, но и коллег.

Светлана Лобода обычно много гастролирует, но карантин дал ей возможность отдохнуть. Больше двух месяцев она провела дома с дочками Евангелиной и Тильдой. Насладившись спокойной и размеренной жизнью, певица не стала сразу окунаться с головой в работу. После отмены самоизоляции она отдыхала на даче, а потом уехала за границу. Несмотря на закрытые границы, артистка с семьей добралась до греческого острова Миконос. Скорее всего, полет она совершила на частном самолете.

Последние две недели Лобода публиковала откровенные фото, позируя в бикини. Лишь изредка она показывала младшую дочку Тильду. Также с певицей отдыхала ее мама Наталья Васильевна. А вот вечерами певица танцевала и расслаблялась с друзьями. На прощание с островом она сделала красочное фото.

Светлана позировала в платье-халате на голое тело. Только что высохшие локоны развивал ветер, а крупные солнцезащитные очки дополни пляжный аутфит. Артистка блеснула стройными и загорелыми ногами. А вот роскошное декольте на этот раз скрыла.

«Люблю это место так сильно… Здесь было столько встреч… случайных и не только», — написала звезда.

Поклонники восхитились точеной фигурой певицы. Многие одарили Лободу комплиментами. Отреагировал на пикантный кадр даже Игорь Крутой. «Это место подходит тебе, Светуня», — отметил композитор.

«Фотка нереальная, как и вы», «Хороша», «Горяча и бешена», «Как же вы прекрасны», «Такая худенькая», «Самые роскошные ножки», «Эталон», «Наша львица», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Светлана также поделилась трогательным фото с дочкой. Тильда очень быстро растет. Кроха сидела на ногах у мамы в бандане, шортах и футболке. Малышка успела привыкнуть к перелетам. Певица на вертолете добралась до Большой земли. Скорее всего, скоро она вернется домой, если не решит отдохнуть еще где-нибудь.