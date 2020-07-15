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На стиле: 83-летний Николай Дроздов позировал весь в Gucci, примерив трендовый галстук

Ведущий принял участие в пиар-компании бренда.

На стиле: 83-летний Николай Дроздов позировал весь в Gucci, примерив трендовый галстук
Николай Дроздов. Фото Global look press.

83-летний Николай Дроздов засветился в stories Instagram Александра Гудкова в неожиданном образе. Ведущий примерил серые брюки с белой полосатой рубашкой, украсив шею галстуком трендового горчичного цвета.

По словам Эвелины Хромченко, одежда и аксессуары этого оттенка остро актуальны в сезоне-2020. Их несомненный плюс состоит в том, что они способны даже самые обыденные образы превратить в праздничные и заметные.

Как сообщил Telegram-канал «Татлер-батлер», Николай Николаевич участвовал в спецпроекте Vogue по случаю выпуска экологичной капсулы Gucci из переработанного нейлона. По данным источника, модный брендовый галстук, а также кеды остались ученому-зоологу в подарок по окончании съемок.

Николай Дроздов позировал в тотал-лук Gucci, примерив трендовый галстук горчичного цвета. Фото
Николай Дроздов позировал в тотал-лук Gucci, примерив трендовый галстук горчичного цвета. Фото https://www.instagram.com/gudokgudok/
GucciАлександр ГудковЗвездный стильмода и стильМужская модаНиколай Дроздовтренды 2020

Тэги

GucciАлександр ГудковЗвездный стильмода и стильМужская модаНиколай Дроздовтренды 2020
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