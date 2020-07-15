Летнее настроение: Погребняк вслед за Навкой выбрала брюки палаццо и струящуюся блузу

Накануне 45-летняя Татьяна Навка в Сочи позировала у бассейна в total look цвета слоновой кости. Она выбрала длинные брюки палаццо с драпировкой и блузу с глубоким декольте, чем заслужила комплименты от стилиста-имиджмейкера Анастасии Пахолковой. Эксперт отметила беспроигрышность аутфита и его уместность в летний сезон.

Вслед за Навкой подобный образ представила модель, инстадива Мария Погребняк. Но из повседневного монохрома девушка сделала вечерний аутфит. Благодаря эффектным аксессуарам — браслетам на обоих запястьях, ожерелью и солнцезащитным очкам — наряд получился более обязывающим.

«Стильненько», «Супер», «Вам очень идет», «Красавица», — написали в комментариях.

Мария не побоялась за счет драпировки на брюках прибавить себе объем в области бедер. С такой фигурой лишние сантиметры, пусть даже визуальные за счет свободной одежды, ее образу никак не навредят.