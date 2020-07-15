«Со светлым — моложе, с темным — эффектнее»: Виктория Боня сменила цвет волос

Экс-звезда «Дома-2», по наблюдениям многих подписчиков, стала выглядеть не на свой возраст.

40-летняя экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня на период самоизоляции воссоединилась с отцом своей дочки, восьмилетней Анджелины, Алексом Смерфитом. И вскоре обнародовала страшную новость: ее экс-супруг страдает болезнью Лайма уже два года. Она поддерживает его, как может, и призвала поклонников тоже молиться за него.

Вскоре Смерфит с дочкой отправились в путешествие. А Боня осталась в Монако, откуда регулярно делится с поклонниками новостями из своей жизни. Накануне девушка совершила променад по побережью Монте-Карло, где запечатлела свой аутфит и похвасталась новым цветом волос:

«Я медленно, но верно трансформировалась в блондинку? Как считаете? Мне кажется, с блондинок спросу меньше», — пошутила девушка.

На фото у Бони локоны действительно значительно посветлели. Подписчики звезды поспешили прокомментировать преображение:

«Со светлым — моложе, с темным — эффектнее», «Шикарно, суперцвет. Я тоже такой люблю, вроде и не суперсветлый, но и не темный», «Боня с каждым днем все краше и краше», «Цвет огонь очень вам идет Виктория», «Блондинки рулят. Вам очень идет» — пишут фолловеры.