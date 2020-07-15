«Аж голова закружилась»: Лобода сверкнула нижним бельем в ультракоротком платье на вечеринке

37-летняя Светлана Лобода сверкнула нижним бельем в ультракоротком платье. Воспитывающая двоих дочерей артистка умеет эпатировать публику: вот уже 2 года артистка скрывает лицо своей младшей дочери Тильды, не озвучивает фамилию отца девочки. Лишь недавно Светлана решила показать процесс подготовки к родам, что стало своеобразной сенсацией среди ее аудитории. Появляться же на людях в откровенных нарядах для Лободы сродни хобби.

Во вторник, 14 июля, Светлана внезапно собрала себя на вечеринку. Специально для выхода Лобода выбрала ультракороткое мини-платье на тонких бретелях белого цвета. Аутфит оказался настолько коротким, что во время подъема по лестнице фолловеры без особого труда смогли разглядеть нижнее белье любимицы. Кроме того, правильный ракурс визуально удлинял и без того эффектные конечности. Плюсом стали и шпильки – благодаря им, Светлана стала совсем неотразима.

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Чаще всего в комментариях под этим роликом высказывались мужчины. «Аж голова закружилась», «Длинные ножки шагают по дорожке», «Давно я такого мини не видела», «И пошла такая крутая», «Жаришечка», «Hot», — высказывались они. Нашлись и те, кто поведение Светланы счел вульгарным: «Уже нетрезва?», «Лободе не наливать больше», «Можно и прикрыться», — не прошли мимо они.