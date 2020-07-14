«Тут же получил»: Гуляев запечатлел Пугачеву в укороченных брюках и пудром джемпере оверсайз

Алла Пугачева на карантине не покидала свой замок. Она проводила время с Максимом Галкиным и двойняшками Лизой и Гарри. Но с приходом лета и отменой самоизоляции артистка стала собирать у себя дома друзей. 71-летняя Примадонна следит за своей внешностью, поэтому неустанно восхищает моложавым видом. Также она еще год назад стала одеваться в более молодежном стиле. Певица без стеснения носит шорты, а также часто облачается в платья и туники свободного кроя.

Недавно Примадонна принимала гостей у себя дома в кюлотах и летящей блузке. Она блеснула элегантными щиколотками. А теперь певица вышла в свет. Она решила навестить своего друга Игоря Гуляева и заглянула в его бутик. Дизайнер давно дружит с артисткой. Он часто дарит вещи двойняшкам. Всю зиму Лиза и Гарри проходили в шапках от Гуляева. А теперь он запечатлела саму Аллу Борисовну в своем магазине. Она сидела в кресле, скорее всего, в ожидании примерки.

«Попытался снять и тут же получил», — признался Игорь.

В кадре певица смотрит на себя в зеркало. Она облачена в белые укороченные брюки и джемпер оверсайз пудрового цвета в тон кедам. У артистки была сделана объемная прическа, а на лицо нанесен макияж с акцентом на губы. Она кокетливо отвела руку от лица, а потом посмотрела на своего друга.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. «Какая женщина», «Обалденная наша, любимая Алла», «Убила взглядом», «Красивая и ухоженная!!! Приятно посмотреть!», «Хороша», «Я ее и не узнала, думала какая-то молодая женщина», «Она тут вообще 20-летняя», «Твои кроссы, а Алла Борисовна вообще красавица, крутая, обалденная женщина», — прокомментировали пост подписчики.