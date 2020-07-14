«Авербух такое не одобрит»: Лиза Арзамасова примерила «голые» шорты в «Орленке»

25-летняя «папина дочка» Лиза Арзамасова раздразнила публику провокационным снимком в «голых» шортах. На минувшей неделе публика узнала, что актриса, оказывается, уже долгое время встречается с тренером по фигурному катанию и постановщиком спортивных программ Ильей Авербухом. Комментировать раскрывшуюся тайну ни одна из сторон не спешила. Арзамасова лишь призналась, что искренне счастлива и просит общественность не обсуждать ее выбор.

На днях Арзамасова сделала небольшой перерыв в работе и уехала на празднование дня рождения лагеря «Орленок» — там знаменитость несколько лет проработала вожатой. После проведения официальной части Лиза решила уединиться у черноморского побережья, где и был сделан снимок. В кадре стройная и высокая Арзамасова появилась в рубашке с закатанными рукавами и в ультракоротких шортах телесного цвета — издалека и вовсе могло показаться, что низ одежды просто отсутствует.

На откровенный внешний вид намекнули и комментаторы. «Авербух такое не одобрит, наверно», «Фривольненько», «Вот это ножки», «Атмосфера завораживает», «Вы идеальная», «Так и хочется вас спасти с этого утеса», «Вид шикарный, фигура огненная, актриса талантливая!» — добавили позитива они.