«Как можно быть такой идеальной!»: 37-летняя Алсу блеснула осиной талией в силуэтном платье

Алсу не так давно отпраздновала день рождения. Многие восхитились красотой певицы. В свои 37 лет она по-прежнему обладает стройной фигурой. При этом ее младшему ребенку — сыну Рафаэлю — лишь в августе исполнится четыре года. Также у нее есть еще дочери: Микелла и Сафина. Наследницы растут красавицами. Младшая занимается музыкой и поет, как мама, а вот старшая хочет стать врачом, а также недавно открыла в себе талант фотографа.

На днях Алсу сняла видео, показав четыре образа с черным платьем миди. Как оказалось, тогда певицу также пофотографировала дочка. Артистка позировала в силуэтном платье. Она также сделала макияж со стрелками и алой помадой. Наряд подчеркнул каждый изгиб звезды. Легкий макияж покрывал кожу певицы.

«Глазами дочери», — написала она.

Поклонники были сражены красотой многодетной мамы. Многие одарили Алсу комплиментами. Пользователей Сети поразило то, в какой форме находится артистка. «Дочь — отличный фотограф. А мама — лучшая модель. Прекрасна», «Алсу! Вы утонченная, прекрасная леди! Помню вас когда еще кассеты выпускались… „Зимний сон..“ … А ведь вы такая же как и прежде….. Вас не меняют года», «Как куколка. Очень красивая», «Так хорошо получилось! Как можно быть такой идеальной!», «Какая же вы невероятная красотка!», «Дадите фору любой девушке», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Алсу давно стала иконой стиля для поклонников. На сцене она часто блистает в вечерних нарядах. А вот в обычной жизни носит и платья, и джинсы. В последнее время певица стала одеваться в молодежном стиле, подстать дочерям.