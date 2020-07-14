«Выезд на ваши праздники»: Джанабаева предстала в пышном платье с корсетом вслед за Гусевой

Супруга Валерия Меладзе перевоплотилась в леди из 18 века. Некоторые поклонники поразились тому, как идет ей образ светской дамы.

Альбина Джанабаева весь карантин провела с мужем Валерием Меладзе и детьми. Певица отдыхала после долгих гастролей. Она была рада тому редкому случаю, когда можно расслабиться. Даже после отмены самоизоляции артистка не сразу вернулась к работе. Она успела покататься с возлюбленным на велосипеде и позагорать во дворе дома. Но на днях девушка вновь стала выступать, а накануне звезда поделилась кадрами со съемок.

Джанабаева предстала на фото в пышном платье с корсетом и кринолином. Ей также уложили волосы в объемную прическу. Туфли в тон наряду светло-бирюзового цвета дополнили образ. Певица позировала на природе рядом со старинной пушкой.

«Выезд на ваши праздники: свадьбы, дни рождения, утренники…» — в шутку написала она.

Снимками заинтересовалась Яна Чурикова. «Грядет ремейк «Шальной императрицы»?» — спросила она.

«В какой то степени», — загадочно ответила Альбина.

Поклонники, в свою очередь, поразились тому, как идет звезде образ светской дамы 18 века. «Ого, какая вы шикарная! Вам очень идет такой образ!», «Альбина, да вы истинная светская дама времен короля Солнце! Словно только что из Версаля«, «Какая красота, Альбина, просто нет слов. Прям как в сказке», — прокомментировали пост подписчики.

В этот же день поделилась кадром со съемок Екатерина Гусева. Актриса тоже позировала в пышном платье с корсетом. На ее голове был парик. Она не стала скрывать, что находится в Петергофе на съемках фильма о жизни Екатерины II.

«Картина будет выполнена в VR-формате и станет уникальным путешествием во времени, а сюжет расскажет о малоизвестных эпизодах жизни императрицы в Ораниенбауме», — поделилась артистка.

Не исключено, что в этой же картине поклонники увидят и Джанабаеву, но пока это остается тайной.