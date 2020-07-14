Преображение после карантина: Кейт Миддлтон с новым цветом волос появилась на публике

Кейт Миддлтон вновь стала любимицей британцев после того, как Меган Маркл и принц Гарри уехали из Англии и отказались от исполнения своих обязанностей. Даже во время карантина у герцогини Кембриджской было много дела. Она занималась с тремя детьми: принцами Луи и Джорджем, а также с принцессой Шарлоттой. Малыши перешли на онлайн обучение, поэтому им нужно было уделять больше внимания. Также Кейт с мужем принцем Уильямом устраивала дистанционные встречи и собрания.

В июне Миддлтон впервые вышла в свет после карантина. Тогда она позволила себе вольность и надела джинсы скинни. В простом повседневном образе она побывала в саду, где пообщалась с работниками и обсудила насущные дела. А накануне герцогиня Кембриджская стала гостьей утреннего шоу BBC. Она появилась на публике в изящном черном платье в горох Emilia Wickstead. К наряду супруга принца Уильяма подобрала эспадрильи на танкетке кремового цвета.

Многие также заметили, что Кейт покрасилась. У девушки давно стали замечать седые волосы, поэтому с недавних пор герцогине приходится краситься. Несколько месяцев назад она сделала «челку мамочки», а теперь ее локоны приобрели медовый оттенок. «Как помолодела», «Она сияет», «Вот это преображение», «Вроде незначительно, а сразу минус 10 лет», — стали обсуждать ее образ пользователи Сети.

Сама Миддлтон рассказала о проекте, над которым давно работала. Он поможет предоставлять бесплатные цифровые ресурсы для родителей и детей, которые помогут детям в возрасте до пяти лет развить языковые и коммуникативные навыки. Кейт встретилась с семьями людей, которые и придумали проект Tiny Happy People. Она отметила, что рада быть частью этого проекта.