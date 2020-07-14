Женственно и стильно: невестка Орбакайте, возлюбленная Козловского и другие звезды выбрали модное в этом сезоне украшение

Певица Ольга Бузова, модель Алена Краснова, актрисы Ольга Зуева и Ирина Пегова – всех их объединяет не только то, что они знамениты, красивы и талантливы. Девушки в этом сезоне выбрали одинаковое украшение – подвеску в форме полумесяца, называемую лунницей. Причем, помимо эстетики и моды, в нем присутствует и значение оберега.

Например, телеведущая и певица Ольга Бузова носит лунницу не снимая. Девушке очень полюбилась эта подвеска, и сочетает она ее как моно, так и в сочетании с другими аксессуарами.

«На днях Ольга Бузова продемонстрировала look в спортивном стиле, где весьма уместную нотку бохо добавили цепи, на одной из которых красуется подвеска в виде перевернутой Луны (лунницы). Стоит отметить, что Ольга носит данный аксессуар в любом месте и с любыми нарядами – мы видим ее и в купальниках, и в летящих платьях, и в кроп-топах, и в брутальных косухах», — отметила имидж-стилист Анастасия Пахолкова.

Подарившая не так давно Даниле Козловскому наследника актриса Ольга Зуева тоже предстала в аутфите с лунницей. Эксперт предположила, что в ее случае подвеска служит, скорее, как женский оберег.

«Молодая мама Ольга Зуева часто, а возможно, и вовсе не снимая, носит аналогичную подвеску. На ее шее минималистичное украшение сияет соло без каких-либо дополнительных элементов, что безукоризненно подчеркивает стать обладательницы. В этом случае лунница на тонкой цепочке скорее носит символичный, напоминающий о недавно приобретенном статусе, нежели трендовый характер» — пометила стилист.

А вот у модели Алены Красновой, невестки Кристины Орбакайте, лунницу не так легко заметить с первого взгляда. Девушка предпочитает украшения, в которых оберег служит дополнением к целому ансамблю подвесок.

На ее ожерелье, которое часто можно заметить в разных аутфитах супруги Никиты Преснякова, Луна красуется по соседству с цветами, звездами, слонами и колокольчиками.

«Явно полюбившееся девушке украшение можно встретить во многих ее образах: с футболкой и косухой, с корсетом и велосипедками, платьями мини и миди, рубашками и майками. Такую цепь с обилием подвесок не отнесешь к трендам, равно как и к элементам базового гардероба. Аксессуар необычный, броский, самобытный и вневременной» — экспертно подметила Анастасия Пахолкова.

Украшает лунница декольте еще одной звезды – актрисы Ирины Пеговой. Знаменитость даже рассказывала символику этой подвески на своей странице в Instagram.

Если и вы заглядываетесь на подобное ожерелье, то можете смело выбирать как его моно, так и вписать в комплект из разных подвесок, как это сделала невестка Орбакайте.

«Эти трендовые украшения, независимо от символов, использованных в качестве декоративных элементов, и хороши тем, что очень функциональны. Применив в образе все их разом, можно совершенно точно почувствовать себя частью богемы, использовав одну из них, прослыть приверженцем минимализма, почитающего самодостаточность», — резюмировала стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.