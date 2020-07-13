«Сразу после бассейна»: Лобода в рваных шортах и мокрой майке блеснула «аппетитной» грудью

Певица Светлана Лобода не скрывает, что очень любит своих дочерей. Именно с ними она провела два с половиной месяца карантина. Если раньше исполнительница работала на износ, постоянно находясь на гастролях, то сейчас она не спешит возвращаться к работе. Сначала артистка проводила время на даче, а при первой возможности она уехала из страны. Последние несколько дней звезда публикует фото с солнечного острова Санторини.

37-летняя певица обладает стройной фигурой. В свое время ее красотой восхищалась даже Ксения Собчак. Лобода регулярно тренируется, чтобы оставаться в форме. Неудивительно, что она позирует на отдыхе в купальниках. Однако новый кадр знаменитости больше других взбудоражил ее подписчиков, особенно мужчин.

Светлана предстала в рваных белых шортах и майке, которая намокла и стала просвечивать. Девушка засветила аппетитную грудь в купальнике с разрезами, который виднелся под майкой. Очки с квадратной оправой и цепочка дополнили пляжный образ.

«Ты сам рисуешь свою жизнь! Выбирай цвета ярче», — вдохновляюще написала она.

Поклонники были поражены тем, как выглядит мама двоих детей. Многие одарили артистку комплиментами. «Отдохнувшая Лободушка. Яркие огни танцпола», «Фигура просто пушка», «Сразу после бассейна — сразу видно», «Вот это вы красота, каждый раз с ума сводите!», «Жарко так стало», «Роскошная фигурка», — прокомментировали пост подписчики.