«Как хочется рельеф»: дочь Заворотнюк очаровала длинными ногами в графитовых велосипедках

24-летняя дочь актрисы Анастасии Заворотнюк подчеркнула длинные ноги графитовыми велосипедками. Около полугода назад, после того как стало известно, что состояние артистки немного улучшилось, Анна прикупила тренажеры и начала заниматься в домашних условиях. Фолловерам Заворотнюк рассказала, что много лет мечтала видеть на своем теле идеально ровные линии и объемные мышцы. Вот уже долгое время Аня прикладывает все усилия, чтобы добиться фигуры мечты.

На днях Заворотнюк поделилась снимком так называемого промежуточного этапа: студентка сфотографировалась на фоне своего арсенала — тренажера-велосипеда и гантелей. И без того стройную фигуру Анна подчеркнула насыщенно-оранжевым топом-бра. Акцент на изгибах талии и бедер сделали графитовые велосипедки. Им же удалось спрятать возможные несовершенства.

«Так хочется выйти из зала и увидеть, наконец, рельеф. Начала регулярные тренировки около полугода назад и только сейчас начала видеть небольшие намеки на мышцы. Конечно, бывают дни, когда очень тяжело себя заставить, у меня такое бывает регулярно, но нужно понимать, что каждодневными усилиями и собирается красивый пазл. Буду и дальше идти вперед к своему идеалу», — высказалась она.

В свою очередь, люди в комментариях заявили: Анна явно слишком критична к себе. «Фигура просто мечта», «Стройняшечка наша», «Когда видишь такую фигуру, хочется любоваться, это большая редкость — идеальные пропорции. Сейчас у Вас уже все прекрасно», «Королева же. Куда лучше?» — уверили они Заворотнюк.