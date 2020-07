«Икона»: Топурия в трендовых мюлях, как у Бородиной, засветила татуировку на ноге

33-летняя Кети Топурия вслед за другими звездными шоу-бизнеса обзавелась трендовыми мюлями и показала новую татуировку на ноге. На нательные рисунки солистки «А-Студио» неоднократно обращали внимание коллеги Кети и ее поклонники. Значение некоторых символов Топурия даже рассекречивала лично. Так, например, скрипичный ключ, прячущийся за правым ухом, означает собой любовь артистки к музыке.

Помимо ключа, на теле артистки прячется солнце между лопаток, надпись на левом запястье My life is my history («Моя жизнь — моя история»), стрела на правом предплечье. Реже же всего аудитория видит фразу, сделанную на левом внешнем своде стопы – там написано What doesn’t kill me makes me stronger («То, что меня не убивает, делает меня сильнее»). Благодаря правильно подобранной обуви Кети лишний раз напомнила поклонникам важную истину, скрывающуюся за нательным рисунком.

На фотографии Топурия предстала в нежно-розовом, шелковом платье и белой, летящей рубашке на несколько размеров больше. Внимание же на себя обратили модные летом плетеные мюли на тонком каблуке (похожие также прикупили себе Ольга Бузова, Ксения Бородина, Анастасия Решетова, Юлия Михалкова и другие) и насыщенно-винная сумка крупного плетения. За счет этих двух деталей вполне обыденный образ артистки смотрелся многократно выигрышнее.

В комментариях Кети удостоилась похвалы. «В полку мюлевых прибыло», «Ваушки!», «С годами все хорошеете», «Икона», «Требую фото с тату как можно ближе», «Принцесса! Королева! Императрица!» — повышали ставки фолловеры.