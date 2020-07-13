«Фигура – блеск»: дочь Юдашкина в бикини с анималистичным принтом привела детей на пляж

29-летняя дочь модельера Валентина Юдашкина, Галина, позировала на пляже Гонконга вместе с сыновьями. В конце мая Галина вместе с Анатолием и Аркадием уехала в Китай, где поселилась на постоянной основе. Подписчикам она объясняла, что вынуждена была отправиться за рубеж по рабочим вопросам. Вот уже третий месяц мама двоих детей обустраивается в другой стране, а фотографиями делится в социальных сетях.

Так, немалую зависть у аудитории Галина вызвала снимком с местного дикого пляжа. На фотографии дочь Юдашкина появилась в бикини с анималистичным принтом «под зебру». Ранее стилист портала Teleprogramma.pro Ольга Трофимова информировала, что именно животные расцветки находятся на пике актуальности в текущем сезоне. Глаза Галина прикрывала солнцезащитными очками классической формы. Мальчики щеголяли по территории в плавательных трусах.

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Комментирующие остались в восторге от формы Галины. Многие удивились, как маме двоих маленьких детей удается следить за собой. «Фигура – блеск», «Галя – формы – супер!», «Вы часто занимаетесь спортом? Завидуем вашей комплекции», «Галина, вы украшение этих пляжей», «Пример матери, а также привлекательной девушки», — забросали комплиментами ее люди.