«Очень смело»: мама Анастасии Костенко блеснула объемными формами в купальнике и прозрачном парео

Мама Анастасии Костенко Виктория Щербакова блеснула формами на пляже Ставрополя. Недавно женщина, которая на постоянной основе помогала знаменитой дочери воспитывать наследниц Милу и Еву, уехала в теплые края, чтобы повидаться там с мамой. Не воспользоваться превосходной погодой Виктория просто не могла: женщина облачилась в черный раздельный купальник и прозрачное черное парео, а затем отправилась на пляж, где и сделала несколько снимков.

В кадре Виктория продемонстрировала все плюсы и минусы своей фигуры, полностью отказавшись от всевозможной ретуши. Некоторые комментирующие тут же поспешили обратить внимание на внушительную грудь – такому объему позавидовала бы каждая вторая. «Очень смело», «Виктория, вы восхитительны», «Ну королева, не меньше», — заявили они.

Злопыхатели же сразу излили свою желчь, намекая – такое демонстрировать людям нельзя.

Женщина в возрасте вроде а все раздевается больше показать нечего как полуголые фото выставлять в инет», «Ой, мои глаза!», «Пожалейте свою аудиторию, пожалуйста! Фоткайтесь в одежде», — настаивали они.

Нередко пользователи соцсетей критикуют и Анастасию Костенко. После нескольких снимков от Дмитрия Тарасова, на которых модель появилась в неприглядном виде, общественность заявила – Настя обманывала всех, вызывая зависть демонстрацией плавных линий.