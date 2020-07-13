«Мы во многом похожи»: Волочкова в приталенном платье макси вышла на прогулку с мамой

Анастасия Волочкова долгое время была в плохих отношениях с матерью Тамарой Владимировной. Когда-то родительница занималась продвижением знаменитой дочери, но в какой-то момент женщины перестали сходиться во взглядах на творчество артистки.

Однажды мама Анастасии, пытаясь доказать, что на ее концерте «Умирающего лебедя» необходимо ставить в самом начале, ударила дочь. А та не стала терпеть обиды и прогнала ее из дома и из жизни тоже. Долгое время родственницы не общались, а балерина рассказывала во многочисленных интервью про жесткость матери. Однако в декабре прошлого года Волочкова нашла в себе силы и простила маму, написав слова благодарности в ее адрес в своей книге «Плата за успех». Судя по всему, после этого их отношения пошли на лад.

Недавно прима приняла в гостях Тамару Владимировну, они вместе прогулялись по городу и поужинали.

«Вчера приехала моя любимая мамочка. Встретив ее на вокзале, мы отправились в мою квартиру в центре, зашли в Петровский монастырь и погуляли во дворике дома, где я гуляла с коляской Аришиной после ее рождения, когда она была маленькой. Столько у нас с мамой воспоминаний по жизни! Столько мы прошли и выстояли вместе!» — рассказала она в личном блоге.

Звезда выбрала для прогулки эффектное белое платье с цветочным принтом и акцентом на тонкой талии. Позже счастливые дочь и мать отправились в любимый ресторанчик, где запечатлелись на милом фото.