«Погода за окном шикарная»: Рудова в соблазнительном желтом бикини поделилась кадром с отдыха

Актриса Наталья Рудова в Instagram поделилась красивым архивным кадром, на котором она запечатлена в соблазнительном желтом купальнике. Звезда находится на снимке около моря, которого сейчас ей очень не хватает. Как известно, границы между странами из-за пандемии закрыты, поэтому российские знаменитости не могут выехать за рубеж. Впрочем, многие нашли альтернативу и отдыхают на российских курортах.

«Погода за окном шикарная. Как же хочется пойти на море. Ну почему в Москве нет моря». Наталья Рудова

«Красавица, желанная наша», «Наташа, вы просто само совершенство. Нет ни грамма лишнего веса», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Наталья Рудова стала широко известна благодаря сериалам «Универ. Новая общага» и «Татьянин день». Также всем памятна история, когда Рудову на всю страну в эфире своей программы пропесочил телеведущий Андрей Малахов. Он обвинил девушку в том, что она в свое время оказывала эскорт-услуги. Актриса высказывала свое возмущение и говорила, что это неправда.