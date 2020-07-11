«Красотка»: невестка Орбакайте в розовом платье-сорочке показала изящные щиколотки

Алена Краснова живет в браке с Никитой Пресняковым. Девушка признавалась, что у них не было любви с первого взгляда с сыном Кристины Орбакайте. Молодой музыкант не страдает звездной болезнью и не сильно жалует шоу-бизнес. Вскоре его избранница поняла, что встретила искреннего и талантливого парня. Влюбленные счастливы вместе. Они много путешествуют, устраивают вечеринки с друзьями и пока не думают о детях.

больше по теме Невестка Орбакайте в велосипедках и лавандовом кардигане погуляла с внуком Пугачевой Алена Краснова провела выходной в компании возлюбленного и друзей. Они покатались на самокатах в центре Москвы.

Последнее время Никита занимается созданием нового альбома, а его избранница распродает гардероб и участвует в фотосессиях, так как является моделью. Девушка обладает стройной фигурой, поэтому не стесняется оголяться, но делает это редко. Чаще всего она носит трендовые наряды, дополняя образы брендовыми сумками. Очередной день девушка не смогла провести без дела.

«Не сиделось мне спокойно дома. Решила все же поехать на съемку к Настюхе и просто встретила это поле. Я правда ехала три часа», — рассказала она.

Невестка Орбакайте позировала в поле в розовом платье-сорочке. Она была без белья, что придало образу пикантности. Наряд подчеркнул ее тонкую талию и стройные ноги. Две тонкие цепочки красовались на ее шее, а объемные волосы развевались на ветру.

«Красотка», — отметила подруга звезды.

К слову, розовый цвет, по всей видимости, один из любимых у Алены. Она не в первый раз отдает предпочтение этому оттенку. Поклонники восхитились женственным луком. «Куколка наша», «Красотка какая», «Безумно красиво», «Вы нимфа», «Как же вам идут такие образы и локации», «Вот она естественная красота», — прокомментировали пост подписчики.