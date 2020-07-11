Барановская в платье-рубашке и оригинальных сапогах поддержала мероприятие друга

35-летняя Юлия Барановская выгуляла необычные сапоги с круглым каблуком. В субботу, 11 июля, ведущая программы «Мужское/женское» посетила публичное мероприятие своего друга Артема Сорокина. Присутствующие веселились под открытым небом, дегустировали предложенные блюда, а также общались между собой.

Помимо Барановской среди присутствующих была замечена и певица Согдиана. Юлю же с уверенностью можно назвать одной из самых красивых девушек того вечера: для себя она подобрала хлопковое платье-рубашку миди нежного кофейного цвета. Перетягивали на себя внимание окружающих сразу два аксессуара – широкий пояс на талии на несколько тонов темнее и оригинальные сапоги с облегающим голенищем и идеально круглым каблуком, которые филигранно были подобраны по цвету к основному образу. В подобном виде Юлия смотрелась достаточно миниатюрной, а природные цвета грамотно подчеркивали загар Барановской.

Аутфит Юлии удостоился обильной похвалы от фолловеров. «Сапоги – просто писк моды», «Аршавин наверное локти кусает, что оставил такую женщину», «Каблуки кучерявые. Очень оригинальная обувь на красивых ножках», «Сапоги просто бомба», — высказались они. Нашлись, впрочем, и те, кто намекнул – Барановская, вполне вероятно, неравнодушна к Эмину, ведь регулярно размещает кадры с собой на фоне его новых песен. «Мне кажется, вы неравнодушны к Агаларову», «Похорошела-то как! Расцвела! Влюбились?» — не побоялись озвучить свои догадки сразу несколько человек.

Сам Эмин, стоит сказать, на вопросы о личной жизни не отвечает уже достаточно давно. После слухов о возможном романе с Полиной Гагариной Агаларов ушел в тень.