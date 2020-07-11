«Потрясающий загар!»: Нетребко в пляжной тунике блеснула «модельными» ногами на белом песке

Оперная дива устроила фотосессию после заплыва на пляже Бодрума. Поклонники поразились тому, как она преобразилась.

Анна Нетребко переживает из-за того, как карантин отразился на артистах. Сама она три месяца находилась без работы. Певица коротала время в своей квартире в Вене вместе с семьей. Но уже в июне она дала первые концерты в Германии. Артистка также показала несколько модных летних образов, гуляя по Дрездену. Так как следующие выступления были запланированы на конец июля, она решила уехать в отпуск с мужем Юсифом Эйвазовым, сестрой Наташей и сыном Тьяго.

Вот уже неделю Анна отдыхает в Турции. Она остановилась в отеле с видом на побережье. Оперная дива успела покататься на водных гонках и даже полетать на парашюте над морем. Вскоре артистке захотелось принарядиться, а потом она стала даже делится пикантными фото, на которых позировала в купальнике. 48-летняя певица обладает нестандартной фигурой, но ей удается правильно подбирать ракурсы и одежду, чтобы выглядеть стройнее.

Накануне Нетребко устроила заплыв, а затем звезда организовала фотосессию на побережье. Оперная дива предстала в эффектном цветом бикини и шифоновой тунике лимонного цвета. Артистка демонстрировала роскошный бюст и ноги, которым позавидовали даже модели.

«Сегодня был заплыв на 1500.. дальше не пустили», — написала она.

Поклонники были поражены тому, как преобразилась Анна. Загар оперной дивы сразил их. «Ну всё, загар для Аиды кажется готов», «Смуглянка-африканка», «Какая вы прекрасная женщина», «Анна, какой потрясающий загар», «Утомленная солнцем. Смуглянка с модельными ногами», «Ну ничего себе, а загар — улет», «Мулатка на мелом песке. Красотка! Не перестаю отдельно восхищаться вашими роскошными ногами», — прокомментировали пост подписчики.