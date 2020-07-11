«Как постарел»: Анжелика Варум в белых брюках и с сумкой Louis Vuitton вышла в свет с Агутиным

Анжелика Варум счастлива в браке с Леонидом Агутиным больше 20 лет. Влюбленных связывают не только романтические отношения, но и творческие. Они часто вместе выступают на сцене. У пары есть дочка Елизавета. 21-летняя девушка живет в Майами и тоже занимается музыкой. Влюбленные редко появляются на публике и почти не публикуют совместных фото. Карантин они пережили на даче, где часто гуляли по лесу, делясь подробностями этих вылазок в соцсетях.

А 10 июля Варум вышла в свет с супругом. Они приняли участие в съемке с Ксюшей Ярмольник. Певица на новых фото предстала в белых широких брюках и хлопковой блузке. Она дополнила образ сумкой Louis Vuitton и солнцезащитными очками. Агутин тоже предпочел кэжуал стиль. При этом поклонникам в глаза бросились пепельные локоны артиста. Многие удивились тому, что 51-летняя Анжелика стала выглядеть моложе возлюбленного, хоть они и ровесники.

«Сегодня снимались для книги Ксюши Ярмольник с ее восхитительными мягкими игрушками. Мне достались вот такие трогательные персонажи, ярко демонстрирующие мое сегодняшнее настроение», — написала Варум.

Поклонники восхитились парой. Многие отметили, что соскучились по ним за время карантина. Фанаты не стали скрывать, что Анжелика потрясающе выглядит. «Красавчики, вечно молодые», «Стильная пара», «Как папа с дочкой», «Варум прям девочка теперь на фоне седого Лени», «Какие же вы настоящие», «Оба классные», «Варум вообще не стареет», «Агутин, как постарел», — прокомментировали пост подписчики.