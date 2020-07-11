Наталья Водянова в силуэтном платье молочного цвета встретилась с другом в парижском кафе

Наталья Водянова весь карантин провела в новом особняке с пятью детьми и женихом Антуаном Арно. Девушка должна была сыграть пышную свадьбу летом 2020, но торжество пришлось перенести. Из-за пандемии коронавируса подготовка была остановлена. Модель счастлива со своим возлюбленным уже девять лет, поэтому поклонники давно ждут их свадьбы. При этом девушка недавно стала возвращаться к прежней жизни: гулять с детьми, устраивать пикники и онлайн-встречи.

А 11 июля Водянова решила выйти в свет. Она позавтракала в кафе со своим другом, который, по всей видимости, приехал в Париж ненадолго. Девушка для такого случая выбрала элегантное кружевное платье в пол молочного цвета. Расклешенные рукава и пояс придали аутфиту женственности. Она распустила волосы и дополнила образ солнцезащитными очками с квадратной оправой. Наталья выглядела отдохнувшей. Ее друг предстал в костюме темного цвета и причудливой кепке с «рассадой».

«Уже скучаю», — написала звезда, поделившись снимками.

Поклонники восхитились нежным образом Водяновой. Многие отметили, что так завтракать могут лишь настоящие леди. «Великолепно выглядите», «Наталья, очень красивое платье! Очень нежное, вам идет», «Восхитительно выглядите в белом», «Шикарная девушка», «Какая элегантная леди», «Очень красивая», «Всем бы так выглядеть во время завтрака», «Ваш друг — очарование», — прокомментировали пост подписчики.