«Пошла жаришечка»: Бородина в приталенном жакете «оторвалась» с подругами под хит Пугачевой

Ксения Бородина недавно вернулась от отпуска. Она провела неделю с семьей в Сочи. Там телеведущая попарилась в басне и успела загореть. С наступлением лета она все реже проводит время дома. Девушка блистает на работе в модных образом, а в свободное время встречается с подругами. Недавно она также отметила годовщину отношений с Курбаном Омаровым. Они поужинали в ресторане и провели ночь в отеле.

А вечер пятницы, 10 июля, Ксения решила расслабиться. Она посетила ночной клуб со своими подругами. Сначала девушки отведали изысканные блюда, а потом стали танцевать и петь. Телеведущая выгуляла одни из своих трендовых босоножек с квадратным носком, которые купила после отпуска, а также облачилась в черный приталенный жакет и полосатую футболку. Бородина сделала макияж с акцентом на губы, выбрав фиолетовую помаду.

«Пошла жаришечка», — отметила она.

Когда в зале зазвучал хит Аллы Пугачевой «Любовь похожая на сон», звезда тоже стала петь и танцевать. Другие песни также заставили телеведущую отжигать на танцполе. К слову, присоединился к ней и ее муж. Однако Курбан предпочитал наблюдать за происходящим. Поклонники восхитились жизнерадостной девушкой. многие отметили, что Бородина умеет отдыхать. «Какая красивая», «Вот это круто», «Мы также с подругами отжигаем», «Вы такая заводная», «Очень крутой образ», — прокомментировали кадры подписчики.