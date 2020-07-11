«Бомба»: Кудрявцева в коктейльном красном платье поностальгировала о большом бюсте

49-летняя Лера Кудрявцева в коктейльном красном платье поделилась архивным видео с большим бюстом. Неприятная ситуация с участием телеведущей произошла в конце 2019 года: Кудрявцева оказалась в больнице из-за проблем с искусственной грудью. Знаменитость долго лечилась, а затем призналась, что отныне скептически относится ко врачам после всего пережитого.

Сейчас неприятные воспоминания о том этапе жизни практически сошли на нет. Лера абсолютно свободно примеряет купальники на отдыхе, а также продолжает исповедовать собственный утонченный стиль. В пятницу, 10 июля, Кудрявцева поделилась с аудиторией архивным видео, снятым во время участия одной из программ на ТВ. В кадре эффектная Лера появилась в ярком, коктейльном, силуэтном платье ярко-красного цвета. За счет правильно подобранного образа Кудрявцева выглядит максимально эффектно. Поддерживает заданный тренд и ярко-красная помада, за счет которой губы Леры выглядят еще более объемными, чем в жизни. Привлекает внимание к тонким линиям и многослойная цепочка, которая кокетливо свисает прямо в ложбинку.

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Поклонники Кудрявцевой пришли в полный восторг от увиденного. «Роковая», «Вот это был бюст! Но сейчас даже лучше», «Шикарная Валерия», «Ну какая красавица!», «Ракета, бомба, петарда», «Красный вам идет больше розового», «Быть такой красивой – незаконно», — констатировали факты комментирующие.