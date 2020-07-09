«Вертикальные полоски актуальны»: Мартиросян оттенила яркий костюм шелковым топом в бельевом стиле

43-летняя супруга Гарика Мартиросяна Жанна подчеркнула идеальную фигуру насыщенно-красным брючным костюмом. Выбор образа восхитил стилиста портала Teleprogramma.pro Марину Корабель. Жанна отличается превосходным вкусом в одежде и регулярно следит за модными трендами. В свое время Левина согласилась на коллаборацию с одним из популярных брендов одежды в Instagram, а результатом работы подруги активно хвасталась певица Алсу. Сама Жанна рассказывала, что создала вещи для девушек с сильным характером – тех, кто прекрасно понимает, что одежда – это способ оценки только для первых нескольких секунд.

В очередной раз Мартиросян продемонстрировала утонченный вкус, примерив на себя ярко-красный удлиненный брючный костюм в морском стиле. За счет вертикальной полоски Жанна стала выглядеть визуально выше, а правильная высота пояса на талии удлинила ноги. Оттенял яркий комплект белоснежный шелковый топ – тренд лета- 2019 и 2020 соответственно. На ноги Левина предпочла надеть черные босоножки с открытым мыском, отдекорированные бантом.

Посоветовала обратить внимание на костюм и стилист Teleprogramma.pro Марина Корабель.

«Выбор Жанны пал на брючный красный костюм в белую вертикальную полоску и красный цвет, который, в свою очередь подчеркивает слегка загорелый оттенок кожи, а вертикальные полоски визуально вытягивают силуэт и очень актуальны в этом сезоне. Также красный цвет отлично сочетается на контрасте со светлым топом в бельевом стиле. Еще мне нравится акцент на яркие губы и крупные очки в квадратной оправе в стиле семидесятых. С обувью и прической тоже все прекрасно. Мне нравится естественная укладка волос. Есть только один нюанс — украшение на шее и нашивка на костюме не сочетаются: они оба слишком самодостаточные, поэтому лучше выбрать, что — то одно», — вынесла свой вердикт имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro:

Марина Корабель, 32 года. Бютимэйкер-стилист, преподаватель парикмахерского искусства, стиля и макияжа, соучредитель и руководитель сети женских клубов Women club, основатель школы Korabel hair beauty school. Высшее образование: 1. Санкт- Петербургский государственный университет экономики и сервиса. Преподаватель парикмахерского искусства 2. Российской государственный социальный университет. Коуч-консультант. В сфере индустрии красоты уже более 15 лет. Свою красоту ей доверяют певица Нюша, Катя IOWA, Юлианна Караулова и многие другие. Помимо обучения в России также проходила курсы повышения квалификации в Мадриде. Проводит мастер-классы в бьюти-сфере на аудиторию более 100 чел.