Ляйсан Утяшева в юности была одной из самых известных художественных гимнасток и даже стала обладательницей Кубка мира. Однако травмы помешали ей достигнуть больших вершин и со спортом было решено закончить. Теперь девушка строит карьеру телеведущей и уверена, что находится только в начале телевизионного пути. Несколько лет она ведет шоу «Танцы на ТНТ». На глазах зрителей знаменитость преобразилась. Год назад она похудела, а также сменила имидж, сделав короткую стрижку.

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35-летняя Утяшева замужем за Павлом Волей и воспитывает с ним двоих детей: семилетнего Роберта и пятилетнюю Софию. На карантине она не только играла с наследниками, готовила на кухне, но и продолжала заниматься спортом. Результатами своих занятий ведущая делится в соцсети. На новом видео Ляйсан предстала в золотых мини-шортах с широким поясом и кроп-топом. В тон шортам она надела босоножки на платформе.

Спортсменка продемонстрировала точеную фигуру и длинные ноги. Она зажигательно станцевала в стиле vogue. Поклонники восхитились фигурой молодой мамы, а также ее пластикой. «Ляся, умоляю, кушайте!», «Тростиночка», «Совсем истощала», «Красавица, фигурка, вообще слов нет, замечательная», «Отлично выглядите, но хочется накормить пирожками», «Ноги — совершенство», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что ранее Светлана Лобода также сразила фанатов своими бесконечными ногами. Певица отдыхает на море, где не перестает оголять свою совершенную фигуру.