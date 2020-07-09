46-летняя Высоцкая показала интересный вариант сочетания молодежного джинсового комбинезона

46-летняя Юлия Высоцкая примерила на себя молодежный джинсовый комбинезон. Супруга режиссера Андрея Кончаловского исповедует собственный, уникальный стиль в одежде, перевоплощаясь из романтичной натуры в прагматичную. Периодически Высоцкая примеряет на себя и молодежные вещи, которые, стоит отметить, не смотрятся неуместно.

На этот раз Высоцкая похвасталась забавным приобретением – друзья подарили знаменитости забавную, свободную футболку белого цвета с намекающей надписью «Юля, молчи!». Судя по всему, презент ей пришелся по душе, поскольку она поспешила его показать у себя в социальных сетях. Дуэтом для футболки стал джинсовый комбинезон свободного кроя, объемные, расклешенные штанины которого маскировали обувь. В нем Высоцкая стала выглядеть в разы моложе.

Отметили сей факт и комментирующие. «Скинула лет 10», «Юля, самоирония – это ваше», «Вы не утратили непосредственности и озорства», «Счастливая!», «Где такую футболочку взять? Срочно нужна такая же», «Надпись просто топ! Но вы же не собираетесь ей следовать?», «Мисс позитив», — высказались они.