«Маленькая копия мамы»: Кудрявцева выбрала одинаковые купальники для себя и годовалой дочки

Лера Кудрявцева две недели провела в Адлере. Телеведущая отдыхала от городской суеты с годовалой дочкой Марией и сыном Жаном от первого брака. Блондинка не сразу смогла расслабиться, но потом стала хорошеть на глазах поклонников. Фото, как говорится, не врут. Кожа девушки приобрела золотистый оттенок, а ее наследница освоила самокат. Вечерами они много гуляли, а также ужинали в компании Эвелины Бледанс и Анфисы Чеховой, выбравшими отдых в том же месте.

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Вернувшись в Москву, Лера сначала жаловалась на мигрени, а потом принялась активно худеть. Уже после первой тренировки блондинке захотелось снова в отпуск. Она опубликовала новые фото, сделанные на курорте. На кадрах телеведущая позировала с наследницей у бассейна в одинаковых купальниках с белым верхом и темным низом. Лямки наряда украшали бусинки. Купальники подчеркнули загорелую кожу Кудрявцевой.

«5 дней в Москве, а уже хочется вновь на море», — объявила она.

Также звезда показала кадры, на которых ее дочка то позирует в ярком сарафане, то сидит на чемоданах в аэропорту с бусами на шее. Поклонники были очарованы маленькой девочкой. Они уверены, что кроха растет копией матери. Другие восхитились пляжным family луком. «Лерочка, какие вы красивые», «Маша маленькая копия мамы», «Невероятные наряды у Машки», «Две шоколадки», «Купальники крутые», «Ой, маша красотка, как и вы», — прокомментировали пост подписчики.