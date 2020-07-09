На стиле: Юлия Михалкова обзавелась трендовыми мюлями вслед за Ксенией Бородиной

Не успела телеведущая Ксения Бородина вернуться из отпуска, как тут же отправилась на шопинг. Девушка закупилась трендовыми в этом сезоне стегаными мюлями Bottega Veneta с квадратным носком. Не оставили в стороне это модное веяние и другие стильные селебрити — модели Анастасия Решетова и Алена Краснова тоже пополнили гардероб хитовой обувью.

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Обувной тренд этого сезона вписала в свой стиль и другая звездная красавица — Юлия Михалкова. Девушка выгуляла мюли нюдового цвета на шпильке, сверкнув стройными ножками в мини-юбке.

Напомним, имидж-стилист Александра Старостенкова обозначила, что фирменная стежка Intrecciato бренда Bottega Veneta в настоящее время просто на пике популярности.

«Это такая минималистичная эстетика, которая, к слову, сейчас очень актуальна. Стежка в новом прочтении молодого дизайнера Дэниэла Ли украшает сегодня обувь, а также сумки и клатчи бренда», — экспертно заметила Александра Старостенкова.

Кстати, Михалкова недавно предстала перед подписчиками в стильном платье-бюстье с рукавами-буфами, которое подчеркнуло достоинства ее фигуры.