Пляжный образ с изюминкой: Нетребко в шифоновой тунике оголила загорелые ноги

Оперная дива отдыхает с семьей в Турции. Очередной день на пляже она посвятила экстремальному виду развлечений.

Анна Нетребко не скрывает, что любит путешествовать. Большую часть времени она проводит на гастролях. Однако в этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы всех людей. Артистка три месяца не появлялась на сцене, коротая время в своей квартире в Вене. Но недавно она возобновила концерты, при этом выделив время на полноценный отдых. На несколько недель певица с семьей уехала в Турцию.

Первое время Анна предпочитала плавать в бассейне и загорать на пляже. Компанию ей составляла сестра Наталья, а также сын Тьяго. А накануне оперная дива принарядилась и даже накрасилась для вечернего променада. Поклонники считают звезду иконой стиля, поэтому следят за ее образами. Но мало кто знал, что она обожает экстрим. Очередной день на пляже Нетребко каталась на гидроцикле и даже впервые попробовала парасейлинг.

Артистка предстала в шифоновой тунике, которую надела поверх купальнике. Наряд подчеркнул ее загорелые ноги. Образ дополнили солнцезащитные очки и цепочки. Оперная дива была без макияжа, а ее волосы были собраны в хвост. Анна взмыла в небо со своим другом и полетала на парашюте над морем.

«Я человек, который не боится самых ужасных американских горок, но я ужасно боюсь колеса обозрения. Я думаю, что для меня этот полет будет катастрофически страшным», — призналась звезда.

Поклонники восхитились не только смелостью артистки, но и ее пляжным образом. Наряд броской расцветки позволил ей оголить ноги. Необычные рукава стали изюминкой образа. «Вы бесстрашная женщина», «Классно», «Какой у вас наряд», «Как вы умудрились показать только ноги, роскошные ноги», «Вот это платье с изюминкой, красиво», «Точнейшая посадка! Круче, чем у космонавтов», «Вы храбрая сердцем», — прокомментировали пост подписчики.