«Абсолютно модный look»: Стеша Маликова в шортах-бермудах и с сумкой Dior восхитила стилиста

Стеша Маликова за время карантина смогла не только подготовиться к сессии в МГИМО и сдать ее на отлично, но и проявить себя как бизнесвумен. Дочка Дмитрия Маликова давно интересуется модой, поэтому вместе с подругами выпустила коллекцию летних нарядов. Сама она с удовольствием носить сарафаны свободного кроя, блузки с пышными рукавами и широкие джинсы. С приходом теплой погоды девушка стала все чаще хвастаться новыми образами.

На днях Маликова кружилась в поле в мини-платье, а теперь показала молодежный образ. Для прогулки дочка артиста облачилась в лаконичную черную футболку и джинсовые шорты-бермуды. К наряду она добавила черный кушак и крупную цепочку. Наряд подчеркнул ее тонкую талию и загорелые ноги. Стеша распустила волосы, позируя перед зеркалом.

Поклонники восхитились образом знаменитости. Многие отметили, что с такой фигурой на ней все будет смотреться прекрасно. А для портала Teleprogramma.pro оценила наряд девушки имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Стеша выбрала абсолютно модный look — черная футболка с широкими шортами-бермудами с рваной линией края + в качестве аксессуарной группы она вязала, естественно, самые модные в этом сезоне — цепочку и пояс кушак. Отмечу, что черная футболка не только является базовым предметом гардероба любой девочки, но и в черном цвете она стройнит фигуру, подчеркивает загорелую кожу. Вот с поясом-кушаком она здесь прям внесла дерзкую нотку. В принципе, такие пояса носятся на платьях. Я впервые за все возможные разборы образов звезд вижу такой способ носки. Этот эксперимент ей удался самым лучшим образом. Также у нее модная сумка Dior на спортивном ремне. А завершает этот look игривая волна распущенных волос. Примечательно, что она выбрала цепочку стального цвета, который подходит ее цветотипу. Стеша также цепочку дублировала с часами. На первый взгляд — совершенно простой аутфит, но она поработала с деталями. Наша героиня к этому простому наряду продумала все до мельчайших мелочей», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.