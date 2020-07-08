«Сложно узнать»: Бузова в мини-платье в горох и без макияжа блеснула стройными ногами на улице

Ольга Бузова уже почти год встречается с Давидом Манукяном. Девушка не скрывает, что абсолютно счастлива в отношениях. После развода с Дмитрием Тарасовым телеведущая долго не могла встретить новую любовь. Поклонники стали замечать, что девушка преобразилась. Она все чаще выбирает женственные наряды, а ее фигура стала более «округлой». Артистке даже стали приписывать беременность, но она заверила, что просто поправилась.

За время карантина Ольга успела вернуться в форму. Теперь она регулярно дразнит поклонников снимками в бикини, хоть пока и не покидала в Москву. Телеведущая загорает то на террасе своей съемной квартиры, то на яхте. А накануне у нее состоялось свидание с возлюбленным. Для выхода в свет Бузова облачилась в платье с анималистичным принтом. Пара кружилась в танце и наслаждалась изысканными блюдами в апартаментах с красивым видом на Москву.

А на следующий день телеведущая вышла на улицу уже в легком мини-платье в горох с откровенным декольте и рюшами на юбке. Она блеснула стройными и загорелыми ногами. К образу звезда подобрала босоножки в тон и крупные серьги. А вот от макияжа она отказалась. Ольга села в машину, чтобы добраться до работы и поздравила поклонников с Днем семьи, любви и верности.

«Сложно узнать», «Королева», «Какое платье, девочка-девочка», «Ноги просто бесподобные», «Стройняшка», «Дава постоянно любуется, понятно почему», «Ой, горошек — мило», «Тебе все идет», «Наша богиня», «Без макияжа с трудом узнала», — прокомментировали кадры пользователи Сети.