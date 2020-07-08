Лобода продемонстрировала пышный бюст в тигровом купальнике на кольцах

Такие пляжные костюмы — на пике популярности.

Светлана Лобода разожгла нешуточный огонь новым постом в своем блоге. Звезда примерила стильный тигровый купальник, лиф которого мало скрывал выдающиеся прелести артистки. А томный взгляд певицы лишь усиливал звериный привкус композиции.

«Купальник — огонь», — не удержался в комментариях один из фолловеров.

И с этим трудно не согласиться, ведь, помимо его особой пикантности, подобное бикини отличается острой актуальностью в этом сезоне. В тренде по-прежнему анималистичные принты, кроме того, необычайно модны в этом сезоне модели с разнообразными кольцами.

Также популярны вязаные пляжные костюмы, белого цвета, с завязками и лифами-«ковидками», об этом мы писали ранее. Кстати, последний экземпляр недавно примерила в Сочи Эвелина Бледанс. Для своих 50-ти с хвостиком лет она выглядит просто потрясающе!