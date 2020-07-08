«Самый модный аксессуар – 2020»: Брухунова выгуляла панаму и свою новую сумочку

31-летняя Татьяна Брухунова, помощница и по совместительству жена 74-летнего артиста-сатирика Евгения Петросяна, накануне похвасталась своим новым приобретением. Девушка обожает шопинг и в период самоизоляции не прекратила покупки, перейдя в онлайн-магазины. В этот раз Брухунова продемонстрировала самую желанную сумочку этого лета — торбу из ткани цвета сочной зелени.

Модница тут же поспешила ее выгулять. Более того, аутфит Брухунова дополнила самым летним головным убором – панамой.

«Вы уже купили панаму? Самый модный аксессуар — 2020. Я на днях вспомнила о хлопковой панаме, которую купила 7 лет назад в Риме. Мне очень нравится этот тренд», — призналась девушка.

Брухунова запечатлелась на фоне городской зелени. По традиции подписчики поспешили оценить выбранный Татьяной наряд и аксессуары.

«Прекрасный стиль у Вас. Спокойный, элегантный, гармоничный. Приятно смотреть», «Лучок просто вау!», «Вам очень идет! А я примеряла, но так и не решусь это носить в повседневной жизни», «Как модненько, а сумка милашка», «Хорошо, что Вы не как все!!», «Танюша — эталон красоты и стиля. Безупречный вкус. Все гармонично всегда подобрано», — поспешили с комплиментами в комментариях.