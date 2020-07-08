Ошибка в стиле: Собчак создала женственный образ с юбкой плиссе, но просчиталась с ремнем

Модный эксперт Лина Дембикова объяснила, как можно было бы изменить look ведущей в лучшую сторону.

Ксения Собчак была замечена на прогулке по Москве в юбке плиссе оттенка пыльной розы и белой рубахе с цветочным принтом. Талию звезда подчеркнула ремнем в тон низу комплекта. На ноги светская львица надела песочные ботинки со шнуровкой.

На образ журналистки обратила внимание ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ, селебрити-стилист Лина Дембикова.

«Приятно удивлена тем, что Ксюша решила внести в свой гардероб такие женственные образы. Но в данном комплекте наблюдается ошибка стилевого решения. Юбка плиссе, которую мы видим, плотная и тяжелая, длины макси. А ремень, который комбинирует юбку и рубашку, достаточно тонкий и рубашка довольно короткая. Для такой длины юбки рубашка должна быть более объемной и длинной, а ремень толще.

Если оставить такую рубашку и ремень, тогда юбка должна быть легче и чуть короче. Плюс — при таком комплекте, цветочном принте и пудрового цвета юбке, обувь могла бы быть чуть легче, она тяжеловата. Я бы еще, наверное, выбрала бы рубашку более расслабленного кроя, спустила ее на одно плечо, подвязав ремнем. Но в целом желание создать женственный образ похвален», — прокомментировала эксперт стиль телеведущей эксклюзивно для Teleprogramma.pro.